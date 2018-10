Havens willen schade brexit beperken door automatisering

NOORD-HOLLAND - Nederlandse havens, waaronder de haven van Amsterdam, ferrybedrijven, transporteurs en douane willen de administratieve afhandeling van vrachtvervoer per boot naar Engeland volledig automatiseren. Dat moet de schade van de brexit beperken.

Dat zegt Portbase, een havenoverstijgende organisatie die probeert de logistieke processen bij de havens te verbeteren.

De vrees is dat bij een 'no-deal-brexit' eindeloze wachttijden zullen ontstaan. Nu heeft het ferryvervoer nog niet te maken met douaneverplichtingen, maar als gevolg van de brexit moet het logistieke proces straks anders worden ingericht.

De sector onderzoekt daarom of het mogelijk is de hele keten te automatiseren. Dat is al gebeurd bij het containervervoer in de Nederlandse havens. Dit maakt het mogelijk gegevens opnieuw te gebruiken. "Hergebruik van data zorgt voor minder fouten, versnelling in het logistieke proces en de verschillende partijen kunnen hun aansprakelijkheid en administratieve last minimaliseren", zegt Iwan van der Wolff van Portbase.