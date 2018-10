Winkeldieven 'zonder geld' tot drie keer toe in de fout bij middenstand in Noordkop

DEN HELDER - Twee winkeldieven (18 en 25) hebben meerdere keren hun slag geslagen bij winkels in Schagen en Den Helder. Het duo, dat claimt geen geld te hebben om dingen te kopen, is inmiddels al drie keer betrapt. Toch lijken de twee niet te leren van hun fouten.

Agenten kwamen afgelopen vrijdag voor het eerst in aanraking met het tweetal. Ze hadden bij een kledingwinkel gestolen en werden achtervolgd door de eigenaar. In plaats van te vluchten, gingen de mannen een supermarkt binnen en namen daar voor ruim 68 euro aan boodschappen mee, zonder te betalen.

Dagvaarding

Ze werden aangehouden door de politie en mochten een dag later, met een dagvaarding op zak, weer naar huis. Op zondag kwamen de winkeldieven echter weer in actie. Agenten spotten het duo in Den Helder met een tas vol boodschappen. Omdat de mannen eerder hadden verklaard dat ze geen geld hadden om spullen te kopen, werd de supermarkt gebeld. Wederom bleek de inhoud van de tas gestolen te zijn.

De winkeldieven zijn opnieuw aangehouden en met een dagvaarding naar huis gestuurd. Zij mogen zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.