Nederlandse startup Dobbi meest innovatieve stomerij ter wereld Foto: Shutterstock

HILVERSUM - De Hilversumse startup Dobbi is dit weekend in Milaan door een internationale vakjury verkozen tot 'meest innovatieve stomerij van de wereld'. Daarnaast eindigde de online was- en stoomservice op de vierde plek in de 'best overall' verkiezing.

Dobbi is een was- en stomerijapp. Het bedrijf haalt textiel op bij klanten en levert de schone kleding weer thuis af. De dienst is nu alleen nog beschikbaar in de regio Groot Amsterdam, maar oprichters Ruben van Pelt en Maurits Tiethoff willen nog voor het einde van dit jaar in heel Nederland actief zijn. Henkel, bekend van onder meer Persil en Witte Reus, en PostNL zijn aandeelhouders van de startup. PostNL verzorgt bovendien het vervoer voor Dobbi. Van Pelt: "De top textielreiningsbedrijven ter wereld doen mee aan deze verkiezing en om dan als winnaar verkozen te worden is echt een enorme eer. We geloven dat we een uniek model hebben waarmee we de stomerijmarkt voorgoed kunnen veranderen. Doordat we gratis halen en brengen aan huis maken we de kwaliteitsstomerij weer beschikbaar voor iederen en voor het eerst ook weer buiten de grote steden." De verkiezing vond plaats tijdens de Expodetergo in Milaan, de vakbeurs voor professionele textielreiniging. Er waren meer dan 350 inschrijvingen uit 40 landen.