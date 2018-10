File op A5 door autobrand op verbindingsweg naar A4

HOOFDDORP - Door een autobrand op de verbindingsweg van de A5 naar de A4 bij knooppunt De Hoek staat er op de A5 een file van vijf kilometer. De vertraging loopt op tot een half uur.

Dat meldt Rijkswaterstaat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar op beelden van de wegbeheerder is te zien dat de automobilist zijn voertuig op de vluchtstrook heeft stilgezet.

Inmiddels heeft de brandweer het vuur geblust, en is een begin gemaakt met de bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten.

De file die eerder op de ochtend ontstond na een ongeluk met vier auto's bij knooppunt Rottepolderplein is bijna opgelost. Volgens Rijkswaterstaat staat er tussen Uitgeest en knooppunt Beverwijk zo'n twee kilometer file.