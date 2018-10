Vandaag duidelijkheid over toekomst Witte Theater

IJMUIDEN - De gemeente Velsen maakt vandaag bekend wat er gaat gebeuren met het gebouw van het voormalige Witte Theater in IJmuiden.

Om 16.00 uur is er een persconferentie op het stadhuis, zo meldt een woordvoerder. Het gebouw, een voormalige elektriciteitscentrale uit 1912, is sinds 2017 dichtgetimmerd. Aanleiding hiervoor was het stopzetten van de gemeentesubsidies in 2013.

Hotel

De gemeente Velsen is nu nog eigenaar van het pand, maar duidelijk is dat het voormalig theater verkocht gaat worden. Aan wie wordt vanmiddag dus bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat de gemeente het liefst een hotel ziet in het gebouw.

Of het gebouw gaat terugkeren als theater is onbekend. Het Witte Theater was een bekende naam in de theaterwereld. Bij de eerste, dreigende, sluiting in 2013 kwamen veel artiesten in opstand.