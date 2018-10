Zeker een gewonde en enorme file na ongeluk met vier auto's op A9

VELSEN - Bij een ongeluk met vier auto's tussen de knooppunten Velsen en Rottepolderplein op de A9 is minimaal één gewonde gevallen.

Meer details over het ongeluk zijn nog niet bekend, maar Rijkswaterstaat heeft twee rijstroken afgesloten. Daardoor staat tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein een file van acht kilometer, meldt de ANWB: de vertraging loopt op tot anderhalf uur.

Hoe lang de afsluiting nog duurt is niet bekend, al moet eerst het wegdek worden gereinigd: op de plek van het ongeluk ligt het wegdek bezaaid met glas. Omdat veel automobilisten omrijden via de Velsertunnel is er ook een file op de A22.

Avenhorn

Verder komt - net als gisteren - het verkeer op de A7 in zuidelijke richting bij Avenhorn in een kleine file terecht. Tot Purmerend-Noord rijdt het verkeer langzamer dan gebruikelijk, wat een vertraging van vijf minuten oplevert.