Man in nek gestoken in Bijlmer: dader op de vlucht Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Er is vannacht in Amsterdam-Zuidoost een man in zijn nek gestoken. Dat gebeurde bij het Bijlmerplein. De dader is gevlucht.

Het gebeurde rond kwart voor twee in het winkelgebied van de Amsterdamse wijk.



Getuigen omschreven de dader als een man met een rugzak. Die rende na de steekpartij weg richting een flat in Bijlmer-Oost, ook bekend onder de naam Kraaiennest. Mes

Het slachtoffer had een nekwond en is naar het ziekehuis gebracht. Het mes zou zijn achtergebleven en in beslag zijn genomen door de politie.