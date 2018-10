Deel dit artikel:













Haarlemse woning overvallen: verdachten op de vlucht Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

HAARLEM - In een woning aan de Lange Herenvest in Haarlem is gisteravond een overval gepleegd. Twee of drie mogelijke daders worden gezocht. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De verdachten zijn na de de overval in de richting van het Spaarne gerend. Een politiehelikopter vliegt boven het gebied. 💬 Whatsapp ons!

