Wandelroute van 3FM Serious Request loopt dwars door Noord-Holland

De radiozender gooit, zoals eerder bekend werd gemaakt, de jaarlijkse benefietactie over een compleet andere boeg. Het Glazen Huis is niet meer. In plaats daarvan lopen drie dj-teams een kleine week door het land, om onder de noemer De Lifeline allerlei acties te bezoeken. Ze moeten zelf voor eten en een slaapplek zorgen.

Sander en Eva beginnen hun reis op Vlieland. Daarna gaan ze via de Afsluitdijk onze provincie in en maken een lange slinger naar het zuiden, waar ze uiteindelijk eindigen in TivoliVredenburg in Utrecht. Ze leggen in totaal 179 kilometer af.

Flinke wandeling

Ook de twee andere teams maken een flinke wandeling. Rob Janssen en Jorien Renkema vertrekken vanuit Weert, en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen hebben als startpunt Hengelo. Ook zij eindigen in het 'hoofdkwartier': Utrecht.