Nu al medewerkers voor op het strand gezocht: "Gewoon doen!"

ZANDVOORT - De meeste strandtenten zijn al weken afgebroken en de winter staat voor de deur. Toch wordt er nú al campagne gevoerd om nieuw personeel voor op het strand te werven.

"Vanaf de lente zijn we weer naar mensen op zoek. En dan is het altijd weer kielekiele of we het wel of niet gaan redden", vertelt Gerrit Barnard van strandpaviljoen Thalassa.

Vooral tijdens afgelopen topzomer hadden veel strandtenten moeite om genoeg gekwalificeerd personeel in te kunnen zetten. "De druk was af en toe heel erg hoog. Mensen liepen op hun tandvlees. Dus wat we hoorden is dat ze soms noodgedwongen een dag dicht moesten", aldus Bas de Jong van Strand Nederland.

Woonunits

Daarom worden ROC's nu actief benaderd om studenten enthousiast te maken voor het werk op het strand. Ook zijn er initiatieven om oudere werknemers in dienst te nemen. Op Texel worden zelfs speciale woonunits neergezet om daar koks aan te trekken en te vestigen.

Volgens Gerrit zou eigenlijk iedereen het werk op het strand gewoon eens moeten proberen: "Het uitzicht is geweldig, vrolijke mensen. Goed verdienen, goed fooien. Voor mij is het een heerlijke baan. Gewoon doen!"