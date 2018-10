Vader Insiya krijgt tot mei om verklaring te geven

AMSTERDAM - (AT5) Shehzad Hemani, de vader van de ontvoerde Insiya, krijgt tot mei volgend jaar de tijd om een verklaring af te leggen in de strafzaak tegen de vermeende ontvoerders.

De zaak tegen de zes vermeende kidnappers begon vandaag. De mannen zouden in 2016 de toen 2-jarige Insiya hebben ontvoerd uit een woning in de Watergraafsmeer. Ze werd naar India gesmokkeld en woont daar nu bij haar vader Shehzad Hemani.

Ondanks tientallen verzoeken wilde Hemani nooit getuigen in de zaak. Maar nu het Openbaar Ministerie hem wil horen als getuige in plaats van verdachte, staat hij wel open voor ondervraging. Omdat zijn eventuele verklaringen belangrijk kunnen zijn in de zaak tegen de vermeende kidnappers, wordt de inhoudelijke behandeling maandenlang onderbroken.

Dat betekent niet dat de hele zaak nu doorgeschoven wordt. De komende twee dagen zullen in de rechtbank gewoon de feiten behandeld worden. Dan volgt er een pauze tot mei volgend jaar. In die periode moet Hemani getuigen (eventueel per videoverbinding). In mei wordt de inhoudelijke behandeling vervolgens afgerond.

De moeder van Insiya zal deze week niet meer een verklaring geven in de rechtbank. Ook zij wacht nu tot de zittingsdagen in mei.