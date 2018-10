Minimawinkel zelf in financieel zwaar weer: ''Het is niet meer op te brengen''

ALKMAAR - Gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, kunnen er terecht voor goedkope kleding, een knipbeurt of voor het organiseren van een verjaardagspartijtje. Simone Knufman van de Alkmaarse winkel Dreamcatcher Vintage probeert minima, samen met een groep vrijwilligers, te helpen waar het kan. Maar nu zit de winkel zelf in de financiële problemen en dreigt sluiting.

''Iedereen is welkom in de winkel'', vertelt eigenaresse Simone Knufman. ''Er zijn alleen twee prijzen. Voor minima hebben we een speciale dreamcatcherpas waarmee ze ruim 70 procent korting krijgen op kleding en bijvoorbeeld voor twee euro vijftig hun haar kunnen laten knippen. De mensen zonder pas betalen de gewone prijs. Die helpen op die manier de minima.''

Alles kwijt

Simone is de winkel ooit begonnen na een zware periode waarin ze ziek werd en haar onderneming moest sluiten. ''Ik weet hoe het is om geen geld te hebben en bijna alles kwijt te raken. Daarom wil ik deze mensen op wat voor manier dan ook helpen.''

Maar om de winkel open te houden moet er elke maand geld bij. ''Mijn man heeft mij daar altijd in gesteund maar nu komt de bodem echt in zicht. Het is helaas niet meer op te brengen.'' Simone heeft al eerder aangeklopt bij de gemeente voor subsidie, maar vond daar geen gehoor. ''Ze vonden het een fantastisch initiatief maar er is nu meer nodig dan waardering.''

Subsidie

Simone laat de moed dan ook niet zakken. Nu er een nieuw college zit, wil ze opnieuw langs bij de wethouder. ''We gaan alles op alles zetten om door te kunnen gaan. Kringloopwinkels krijgen ook subsidie. Wij zijn een non-profit organisatie, waarom krijgen wij dan niets? We hebben 1.300 gezinnen die we helpen, die kunnen zometeen niet meer bij ons terecht. Dat is heel verdrietig.''