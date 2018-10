Deel dit artikel:













Dashcambeelden: auto rijdt door rood en knalt op tram 26 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De botsing tussen een auto en tram 26 op de IJburglaan in Amsterdam is gefilmd door een automobilist met een dashboardcamera. Op de beelden is te zien dat de auto door het rode licht rijdt en met flinke vaart tegen de tram aan knalt.

De tram onstpoorde door het ongeluk van vanmiddag. De automobilist, trambestuurder en trampassagiers bleven ongedeerd. De auto en de tram liepen veel schade op. Waarom de automobilist door rood reed, is niet duidelijk. Lees ook: Tram ontspoort na botsing met auto in Amsterdam Op beelden van kort na het ongeval is te zien dat de tram tot stilstand kwam tegen een paal. Door het ongeval rijdt tram 26 de rest van de dag niet meer. Er worden pendelbussen ingezet.