Ringslangen Anna's Hoeve vanwege bouw HOV-lijn overgeplaatst

HILVERSUM - Vanwege de aanleg van de HOV-buslijn worden ringslangen in het Hilversumse natuurgebied Anna's Hoeve gevangen en overgeplaatst naar een ander gebied.

Dat schrijft de provincie Noord-Holland. In het najaar verplaatsen de reptielen zich en gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren. Door het gebied af te schermen kunnen de dieren het gebied waar ze zaten wel uit door via kleine hoopjes grond over de schermen te klimmen, maar er niet meer in.

Slangen die proberen terug te gaan, vallen in een emmer. Daarna worden ze verderop uitgezet. Vanwege het warme weer stellen de dieren hun jaarlijkse trek uit, waardoor de periode van vangen ook enkele dagen langer doorgaat.

Op een deel van natuurgebied Anna's Hoeve in Hilversum wordt de komende jaren een busbaan, fietspad en autoweg aangelegd. Daar overheen plaatst de provincie een natuurbrug, zodat dieren het gebied kunnen doorkruisen.