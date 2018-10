Chocoladefeest in het Zaans Museum: "Ik heb de smeltproef al drie keer gedaan!"

ZAANSTAD - Ruiken, mengen, smelten en natuurlijk proeven. Het kan deze week allemaal tijdens de chocoladeweek in het Zaans Museum. Vandaag waren er heel wat kinderen die zich onderdompelden in de wondere wereld van chocola.

"Ik wilde liever thuis blijven om met mijn Lego te spelen", zo laat Deam (6) weten. Maar nu hij in zijn eigengemaakte bekertje chocolademelk aan het roeren is vindt hij het stiekem toch "best leuk".

Zijn gezicht is nog chocolade-vrij, maar dat is niet te zeggen van Feline en Clair. Zij houden zich al een tijdje op bij de chocoladesmelttafel. Het is de bedoeling om uit te zoeken welke chocoladesoort het snelst 'verdwenen' is op je tong. "Witte chocolade!", aldus een enthousiaste Feline. Ze heeft de proef al drie keer eerder gedaan.

Check in onderstaande video hoe de kinderen de chocoladeweek beleven: