Terpstra: "Een driedaagse is eigenlijk leuker dan een zesdaagse"

ALKMAAR - Niki Terpstra en Pim Ligthart vormden bij de Driedaagse van Alkmaar een koppel. Volgend seizoen zijn ze dat ook bij hun nieuwe Franse ploeg Direct Énergie.

"Mooi dat we nu even samen op kunnen trekken", zei Terpstra, "maar in de aanloop naar het nieuwe seizoen zullen we ook veel op elkaars lip zitten."

Pim Ligthart had een vervelend seizoen na een harde val in het voorjaar in Luxemburg. Terpstra had juist een goed seizoen, met onder meer een overwinning in de Ronde van Vlaanderen.

De Driedaagse van Alkmaar werd dit seizoen voor de tweede keer verreden. "Eigenlijk vind ik een driedaagse leuker dan een zesdaagse", zei Terpstra. Het Noord-Hollandse duo werd in Alkmaar tweede achter een ander Noord-Hollands koppel: Yoeri Havik en Cees Bol.

Lees ook: Baanwielrenners Yoeri Havik en Cees Bol winnen driedaagse van Alkmaar