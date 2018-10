Deel dit artikel:













Ambulancechauffeur blikt terug op cafébrand in Volendam: "Vergeet ik van m'n leven niet" Foto: AT5 / ANP

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse ambulancechauffeur Ron Sitek gaat na 38 jaar met pensioen. Naast hulp bij de Bijlmerramp en talloze drugsincidenten, was hij ook "als één van de eersten" aanwezig bij de verwoestende brand in café de Hemel in Volendam. "Een kroeg vol dode kinderen. Dat klinkt cru, maar daar hebben we in gestaan."

De Amsterdammer blikt bij AT5 terug op een tumulteuze carrière. De ramp in Volendam, waar in de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2001 veertien jonge mensen om het leven kwamen door een grote brand, staat nog haarscherp op zijn netvlies. "Ik was er vrij vlot", vertelt hij. "Die nacht, die vergeet ik van mijn leven niet. Tot onze enkels stonden we in het bluswater. We hebben kinderen moeten aanstoten, zo van 'deze leeft nog en deze niet'. Echt vreselijk." Lees ook: Volendam herdenkt de cafébrand Iedere ambulancemedewerker gaat anders met de gebeurtenis om, zo legt Sitek uit. Een speciaal opvangteam kan in het geval van zo'n traumatiserende ramp als in Volendam hulp bieden. "Daar kan je dingen van je afpraten. En ook het thuisfront is heel belangrijk. Dat ze snappen in wat voor ellende je af en toe terecht komt." 'Mooiste beroep'

Ondanks de heftige incidenten kijkt hij met veel plezier terug op zijn loopbaan. "Geen dag, geen avond, geen nacht is hetzelfde. En het contact met de mensen natuurlijk. Het is echt het mooiste beroep." 💬 Whatsapp ons!

