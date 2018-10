Deel dit artikel:













Kreileroord krijgt na 18 (!) jaar eindelijk een zendmast: hulpdiensten bereikbaar Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

KREILEROORD - Na achttien jaar lang smeken is het eindelijk zover: Kreileroord krijgt een zendmast. Bellen van en naar het dorp is al jaren een probleem en hulpdiensten kunnen hun werk niet naar behoren doen. "We zijn blij dat we straks normaal kunnen leven en bereikbaar zijn."

Enny van der Kruyt van de dorpsraad Kreiloord loopt met een grote glimlach het voetbalterrein op waarachter de zendmast wordt opgebouwd. "Sinds 2000 hebben we providers gevraagd, de gemeente en de provincie, maar we kregen iedere keer te horen dat het te duur was." Pas afgelopen voorjaar zijn de gemeente Hollands Kroon en KPN het eens geworden over de komst van een zendmast voor het dorp. Inwoners zijn blij en toch vol ongeloof: "Het kan toch niet dat we hier bijna twintig jaar op hebben moeten wachten. De ene keer zijn we bereikbaar en dan weer niet. Dan houdt het op", aldus een inwoner. Levensbedreigend

Afgelopen voorjaar ging het bijna mis toen een vrouw van het dorp een hartaanval kreeg. De ambulance moest terugrijden naar de A7 om gegevens van een hartfilmpje door te kunnen sturen naar het ziekenhuis. "Het is levensbedreigend, zeker als iedere seconde telt en we niet bereikbaar zijn", zegt dorpsraadslid Van der Kruyt. Eind van de maand moet de zendmast in gebruik zijn. 💬 Whatsapp ons!

