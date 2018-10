Deel dit artikel:













17-jarige jongen uit Hoofddorp vermist Foto: Politie.nl

HOOFDDORP - De 17-jarige Kolja Hooijdonk uit Hoofddorp wordt sinds vandaag vermist. De jongen heeft autisme en een laag IQ en is daarom niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Hij bevindt zich mogelijk in de omgeving van Amsterdam.

Dat meldt de politie vandaag. Toen Kolja voor het laatst werd gezien droeg hij een zwarte broek met een zwart vest van Nike en daaronder een rood t-shirt. Verder droeg hij zwarte halfhoge schoenen en een half lange groene jas met een capuchon met bontkraag en een elastiek om de middel. De jongen is 1.70 m lang, heeft blond haar en blauwe ogen. Wie meer weet over zijn vermissing, kan bellen met de politie via 0800-6070. 💬 Whatsapp ons!

