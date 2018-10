Enorme 'Mona Gaga' siert Haarlemse parkeergarage De Kamp

HAARLEM - Parkeren in parkeergarage De Kamp is weer een stukje leuker geworden. Onlangs verscheen er al een restaurant op het dak en nu is er een enorme muurschildering van een extravagante dame aan toegevoegd. De Haarlemmers hebben haar al omgedoopt tot 'Mona Gaga'.

Ze trekt nogal de aandacht, die dame op de muur. Is het nou Lady Gaga met een enorme bril op? Of is het toch een dame uit de zeventiende eeuw, gezien haar mooie blauwe jurk? En ze heeft eigenlijk ook iets van Mona Lisa weg...

Mona Gaga

'Ze' is een beetje van allemaal. Het kunstwerk is een moderne versie van 'portret van een meisje in het blauw', geschilderd door de zeventiende eeuwse Haarlemse kunstschilder Johannes Versponck. Het kunstenaarsduo Telmo Miel is verantwoordelijk voor het enorme streetart-portret.

De Amsterdammer en Rotterdammer deden hun inspiratie op in het Frans Hals Museum, waar ook klassiek met modern werk wordt gecombineerd. En dat leverde dus een combinatie van extravagante kledingstijlen uit de Gouden Eeuw en deze tijd op.

Eerder maakte NH Nieuws al een reportage over het restaurant bovenop het dak van de parkeergarage: