Ten Hag: "Bij een zege is nog niets beslist"

AMSTERDAM - "Iedereen lijkt te verwachten dat Ajax wint, maar bij een zege is er nog niets beslist", zei trainer Erik ten Hag maandag op de traditionele persconferentie voorafgaand aan het Champions Leagueduel met Benfica. "Maar het klopt dat we er dan heel goed voor staan. We hebben ook veel vertrouwen," De oefenmeester heeft goede hoop dat Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui morgenavond kunnen spelen. "Het is nog even afwachten, maar ze kunnen trainen en lijken er klaar voor", zei hij.

De terugkeer van Tagliafico en Mazraoui geeft Ten Hag meer mogelijkheden. Hij mist tegen Benfica alleen de langdurig geblesseerde Joël Veltman en Daley Sinkgraven. De trainer van Ajax wilde zijn plannen voor het duel met de medekoploper van de Portugese competitie niet uitvoerig op tafel leggen. Een mogelijkheid is dat Dusan Tadic net als het vorige duel met Bayern München in de Champions League als centrumaanvaller start. "Dat zou goed kunnen, dan kan je een overtal creëren op het middenveld, maar we hebben met Dolberg en Huntelaar nog twee uitstekende centrumspitsen", zei Ten Hag.

"Kasper Dolberg heeft een lastig jaar gehad, maar daar heeft zich uit geknokt. Hij scoort nu weer elke wedstrijd", memoreert Ten Hag. Hij wilde niet zeggen of de jonge Deen ook in het veld komt: "Maar het is een liefhebber, die altijd wil spelen."

Sluwheid

De Ajax-trainer verwacht geen eenvoudige wedstrijd. "Benfica heeft veel ervaring en het is een ploeg die graag wil aanvallen met technisch vaardige spelers." Ten Hag ziet ook een groot verschil tussen Nederlandse en Portugese ploegen: "Ze hebben vaak meer venijn en sluwheid. Dat is iets waar wij ook aan moeten werken."

Hakim Ziyech vindt dat Ajax goed op weg is om iets bijzonders neer te zetten. "We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben wat voor elkaar over. Maar we hebben ook het gevoel dat het nu of nooit is."

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdagavond om 21.00 uur.