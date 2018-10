Levensgrote foto's vragen opzichtig aandacht voor huiselijk geweld

LAREN - Op Plein 1945 in Laren zijn levensgrote foto's geplaatst van mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling. De beelden zijn onderdeel van een campagne om meer aandacht voor dit probleem te vragen.

Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen voor advies en meldingen, vinden hulporganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Medewerkers van Veilig Thuis en andere organisaties, zoals gemeenten, politie en Versa Welzijn zetten zich in om bij de borden met inwoners in gesprek te gaan.

Taboe doorbreken

De expositie werd vandaag geopend door de wethouders Karin van Hunnik uit Laren en Gerard Knoop uit Blaricum. Van Hunnik hoopt dat de campagne helpt om het taboe om te spreken over huiselijk geweld te doorbreken. "Geweld achter de voordeur komt helaas vaker voor dan je denkt. In alle lagen van de bevolking, ook in onze omgeving. Door het slachtoffer aandacht te geven, kunnen we herhaling voorkomen", aldus de wethouder.

De expositie is in Laren (Plein 1945) te zien van 22 tot en met 29 oktober en in Blaricum (op het Oranjeweitje) van 12 tot en met 19 november.