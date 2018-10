De logistieke hub rukt op in de Amsterdamse haven

AMSTERDAM - De duurzame supermarktketen Marqt en de online supermarkt Picnic hebben een hub in de Amsterdamse haven gevestigd. Vanuit dit overslagpunt worden de laatste kilometers van het transport naar de stad verzorgd.

Marqt, met verschillende vestigingen in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam heeft een vrijgekomen pand van 2.200 m² in de haven betrokken. Naast Marqt heeft ook online supermarkt Picnic een hub in het Amsterdamse havengebied geopend. Hiervandaan gaat Picnic met elektrische voertuigen bestellingen bezorgen in Amsterdam West en delen van Nieuw-West. Picnic is al actief in enkele andere delen van Amsterdam

Last mile delivery hub

Het havenbedrijf werkt volgens eigen zeggen aan een modern en toekomstbestendig Vervoerscentrum dat door haar ligging aan de A10 en de groeiende stad steeds strategischer komt te liggen. Deze recente vestigingen dragen, volgens Port of Amsterdam, bij om van het Vervoerscentrum dé last mile delivery hub van Amsterdam te maken.