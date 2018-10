Eigenaar pretpark en golfbaan Naarden veegt social media schoon

NAARDEN - De social media-accounts van de Partij voor het Behoud van Speelpark Oud Valkeveen (BSOV) zijn opvallend leeg. Opmerkelijk, want de accounts van de eigenaar van het speelpark en de golfbaan Naarderbos stonden tot vorige week nog vol met vaak stekelige berichten over de gemeente Gooise Meren, wethouders en raadsleden.

Vastgoedondernemer en multimiljonair Michael van de Kuit opende eind vorig jaar het offensief op het gemeentebestuur van de gemeente Gooise Meren, toen het plan was om extra gemeentebelasting te heffen op kaartjes voor speelpark Oud-Valkeveen.

Dat leidde tot een publiciteitsoffensief en het oprichten van de partij BSOV. Dat is terug te vinden via zoekmachines die de internetgeschiedenis opslaan, waarvan ook screenshots zijn gemaakt.

Spotprenten

Achter de schermen kregen raadsleden en wethouders vele berichten van Van de Kuit. Voor iedereen zichtbaar waren de vele tweets, spotprenten en Facebook-berichten, die regelmatig zeer persoonlijk gericht waren aan het adres van raadsleden en wethouders. Onder meer Marieke Munneke-Smeets, destijds fractievoorzitter van Hart voor Bussum Naarden Muiden, en wethouder Jan Franx waren doelwit. In een tweet werd zelfs een foto van de voordeur van Franx geplaatst.

De pretparkbelasting ging uiteindelijk van tafel en na de gemeenteraadsverkiezingen werd het stil op de accounts. Tot deze maand er nieuwe onenigheid tussen Van de Kuit en Gooise Meren ontstond. De toekomst van golfbaan Naarderbos en de bouw van een nieuw clubhuis was deze keer inzet van een nieuwe berichtengolf.

Opnieuw was Jan Franx middelpunt van de berichten en ook raadslid Jan Kwekkeboom van het Goois Democratisch Platform moest het ontgelden. De laatste berichten zijn van een kleine week geleden en daarna is de hele berichtengeschiedenis zo goed als verwijderd.



Vrijheid van meningsuiting

Onduidelijk is wat de reden is voor het offline halen van de vele social media berichten. De gemeente Gooise Meren laat via een woordvoerder weten 'daar op geen enkele manier invloed op uitgeoefend te hebben'. "Dat zou ook ongepast zijn. Wij hebben de vrijheid van meningsuiting hoog zitten." Michael van de Kuit was persoonlijk niet bereikbaar voor commentaar.