Stadsdichter Mieke van Zonneveld wint prijs voor jonge dichters

HILVERSUM - De Hilversumse stadsdichter Mieke van Zonneveld heeft gisteren in Schoorl de Eline van Haarenprijs gekregen. Dat is een onderscheiding voor de beste vrouwelijke dichter onder de 35 jaar. Ze ontving de prijs uit handen van Kees de Bakker van Uitgeverij Conserve.

De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt en Van Zonneveld was genomineerd met haar dichtbundel "Leger". De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1250 euro en een kunstwerk van Aris de Bakker. De andere genomineerden waren Radna Fabias en Marieke Lucas Rijneveld.

Volgens de jury, bestaande uit Margriet Brandsma, Anna Enquist, Neeltje Maria Min en Elly de Waard, geeft "Leger" blijk van een groot vormbesef. De jury roemt daarnaast Van Zonnevelds toon en het feit dat haar gedichten inleefbaar zijn en geen theorie. De Hilversumse stadsdichter gaf aan zeer vereerd te zijn met de prijs.

Stadsdichter

Mieke van Zonneveld is in 2018 en 2019 stadsdichter van de gemeente Hilversum. In die hoedanigheid publiceert Van Zonneveld in ieder geval acht gedichten per jaar, niet alleen voor de gemeente Hilversum, maar ook voor andere opdrachtgevers uit de stad. Daarnaast maakt ze poëzie toegankelijk voor inwoners en Hilversumse scholieren.