Noord-Holland heeft kleinste aantal tankstations per inwoner

NOORD-HOLLAND - Met 465 tankstations kun je je tank in onze provincie op flink wat plekken volgooien. Alleen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland tellen nog meer tankstations. Afgezet tegen het aantal inwoners bungelt Noord-Holland met 6.042 inwoners per tankstation echter onderaan.

Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Bovag. Waar Noord-Hollanders bijna 16,5 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken, staat 'slechts' 11,3 procent van de Nederlandse tankstations in onze provincie.

Ter vergelijking: de 381.568 Zeeuwen 'delen' in totaal 150 tankstations, wat neerkomt op een tankstation per 2.541 inwoners.

Ook in Friesland (een tankstation per 2.547 inwoners), Drenthe (een tankstation per 2.702 inwoners) en in Overijssel (1 tankstation per 3.102 inwoners) hebben autobezitters relatief veel keus. Groningen, Limburg, Gelderland en Noord-Brabant eindigen in de middenmoot, terwijl het aantal tankstations in Flevoland, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland vergeleken met de bevolkingsomvang relatief klein is.

Tekst gaat verder onder de tabel



Dat de ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders het 'slechts' met 456 tankstations moeten doen, wil volgens Bovag- woordvoerder Tom Huyskens niet per se zeggen dat we hier ook vaker of langer in de rij staan om te tanken. Daarvoor zouden ook het aantal autobezitters, het aantal gereden kilometers en het brandstofverbruik moeten worden geanalyseerd.

Verschraling openbaar vervoer

Zo is het volgens Huyskens bijvoorbeeld goed mogelijk dat door de 'verschraling van het openbaar vervoer' in Zeeland Zeeuwen gemiddeld meer kilometers maken dan Noord-Hollanders en daarom vaker moeten tanken.

Lees ook: Contactloos tanken in opmars: meer onbemande dan bemande tankstations

Vanochtend maakte Bovag bekend dat Nederland sinds dit jaar meer onbemande dan bemande tankstations telt. In dertien jaar tijd is het aantal onbemande tankstations bijna verviervoudigd, van 575 in 2003 naar 2098 in 2018.