Miljoenen voor bedrijfsleven en mbo-scholen

NOORD-HOLLAND - Het ministerie van OCW heeft 7,8 miljoen euro gereserveerd om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gericht op onder andere bouw en infra, groen en logistiek en horeca worden ondersteund.

De Food en Proces Tech Campus (FPTC) in de Zaanstreek krijgt geld voor een praktijkvoorziening. Minderjarige leerlingen kunnen hier straks aan de slag met onder meer verpakkingsmachines en laboratoriumfaciliteiten. Daarnaast wordt een opleiding opgezet tot procesoperator voor alle mbo-niveaus.

Tekort gekwalificeerd personeel

Het ROC Nova College in Haarlem krijgt extra geld om het onderwijs beter te laten aansluiten op de snelle veranderingen in de zorg. En om het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg terug te dringen.

De komende jaren is er plek in Flevoland voor zo'n 1.000 goed opgeleide technici per jaar, waarvan circa 650 mbo technici. Het PPS Techpack Flevoland gaat investeren in werving en in nieuwe onderwijsinnovaties voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Huidige en toekomstige arbeidsmarkt

Zo krijgen in de Metropool zeker tien mbo-opleidingen extra geld voor onderwijs. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo Dit fonds is bedoeld om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen tijdens hun studie werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Al deze projecten staan op een landkaart