Dronken man springt voor rijdende politieauto in Uitgeest

UITGEEST - Een aparte surveillancerit voor de politie van Uitgeest, afgelopen nacht. Daar sprong een 18-jarige jongen voor een aantal auto's. De laatste auto waar hij voor sprong was niet geheel toevallig die van de surveillerende politie.

Eerder op de avond had de jongen ruzie gekregen met een vriend aan de Westerwerf in Uitgeest. De politie heeft hem toen weggestuurd.

Later op de avond troffen ze dezelfde jongen verderop in het dorp aan voor hun motorkap op de Geesterweg. De politieauto kon gelukkig tijdig afremmen. De jongen mocht meteen mee naar het politiebureau waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij was onder invloed van alcohol, en heeft een proces-verbaal gekregen, aldus de politie.