Strijd om voormalig 'Utopiaterrein' Crailo gestreden

HILVERSUM - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis mag samen met twee partners de plannen uitwerken voor het voormalig defensieterrein Crailo. Het Gooise gebied, bekend van het televisieprogramma Utopia dat daar tot juni dit jaar werd opgenomen, moet een combinatie van wonen, werken en recreëren in de natuur worden.

"Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de snelweg A1 en heeft daardoor niet alleen aantrekkingskracht voor 't Gooi, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam", aldus de projectontwikkelaar. Arcadis mag hier met de adviesbureaus OKRA landschapsarchitecten en SVP architectuur en stedenbouw een bouwplan voor ontwikkelen.

Van de tien bedrijven die zich aanvankelijk meldden, bleven er na een eerste selectie vijf over die een plan mochten indienen. Naast de kosten ging het de beoordelingscommissie ook onder meer om de visie, duurzaamheid en ervaring van het in te zetten team. De drie eerdergenoemde bedrijven, tijdelijk omgedoopt tot "Team C", kwamen als beste uit de bus.

In het voorjaar van 2020 moet het plan voor Crailo zijn afgerond en goedgekeurd. Eind vorig jaar kochten de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren het defensieterrein op, met het plan er een woonwijk te ontwikkelen. Dat was tegen het zere been van de inwoners in 't Gooi, die graag zeggenschap over hun 'achtertuin' behielden.

