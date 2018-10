Noord-Hollandse rijexamens het vaakst afgebroken vanwege gevaarlijke situaties

NOORD-HOLLAND - Meer dan 1 op de 100 afgenomen rijexamens in Noord-Holland worden afgebroken doordat de kandidaat zó slecht rijdt dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Geen andere provincie in Nederland scoort zo hoog.

Uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijkt dat in onze provincie dit jaar van januari tot aan september 576 van de 46.421 examens halverwege afgebroken moest worden. Dat kwam, zoals het CBR het zelf formuleert, doordat "de kandidaat een direct gevaar vormde voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer".

Dat is een percentage van 1,2%; een stuk hoger dan bijvoorbeeld Friesland en Groningen. Daar ligt het aantal afgebroken rijexamens op 0,1%, dus bijna tien keer zo laag. Ook de nummer twee in de top drie, Zuid-Holland, scoort met 0,7% in verhouding een stuk lager.

Noord-Hollandse wegpiraten

Waarom juist Noord-Hollandse rijexamenkandidaten zo veel vaker een gevaar op de weg vormen dan aspirant-bestuurders uit andere provincies, kan het CBR niet beantwoorden. Volgens woordvoerder Irene Heldens zijn er overigens wel een aantal zaken te noemen die hier mogelijk de oorzaak van zijn.

Zo bungelt Noord-Holland met een slagingspercentage van 48% over de periode januari-september onderaan de lijst van succesvolle rijexamens. Alleen de provincie Zuid-Holland heeft het met 43,9% slechter gedaan. "Dat kandidaten het niet goed doen, heeft er in onze ogen mee te maken dat ze niet goed voorbereid op het examen komen", aldus Heldens.

Een veel voorkomend probleem is volgens de instantie dat mensen te weinig lessen hebben gehad en toch een examen komen doen. "De gemiddelde persoon heeft rond de veertig lessen nodig, dus als je na tien lessen al bij ons aanklopt ben je gewoon te vroeg."

Dat te vroeg op examen gaan zorgt voor onveilige situaties is ook de ervaring van rijschooleigenaar Bert Vuijst uit Hilversum. Hij geeft al 37 jaar rijles en heeft nog nooit meegemaakt dat bij een van zijn leerlingen het examen afgebroken moest worden.

'Vaardigheden zijn er nog niet'

Dat in de provincie waarin hij werkt het aantal afgebroken examens toch zo hoog is, kan hij wel verklaren. "Sommige rijscholen bieden na een intake van dertig minuten gelijk een lespakket van 15 à 20 lessen aan. De datum van het examen ligt dan vast en de leerling moet veel te vroeg al laten zien wat hij of zij kan, terwijl de vaardigheden er vaak nog niet helemaal zijn."

Zijn collega-rijscholen onderschatten volgens hem de gevaren van autorijden. "Je hebt met een auto gewoon een moordwapen in handen, want fietsers en voetgangers zijn heel kwetsbaar."

Nieuwe regels

Het CBR gaat strenger optreden bij kandidaten wiens examen wordt afgebroken. Op dit moment kunnen zij na twee weken weer een poging wagen, maar dit worden er na 29 oktober zes.

Rijschool eigenaar Bert Vuijst vindt het positief dat het CBR de 'wegpiraten' wil aanpakken, maar volgens hem zou een andere manier effectiever zijn. "We moeten toe naar het Duitse systeem, waarbij de rijleraar op een leskaart bijhoudt hoeveel uur de leerling in bepaalde onderdelen van het rijbewijs heeft gestoken. Pas wanneer een bepaald aantal uren gehaald is, mag de kandidaat op examen komen."