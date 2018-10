Zoektocht naar Hiromi Ogata (81) in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar de 81-jarige Hiromi Ogata uit de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Ze wordt sinds gisteren vermist.

De hoogbejaarde vrouw heeft Alzheimer en is volgens haar familie is de kans groot dat ze bij een wandeling verdwaald is geraakt. 'Ze wilde waarschijnlijk kijken bij de marathon en het lijkt erop dat ze haar huis niet meer kon vinden.'

De vrouw is slechthorend en spreekt Japans, haar Nederlands is niet goed. Ze draagt een lila Japanse overjas met bloemetjes, een zwart tasje en rode laarzen. Een bekende van de familie laat weten aan NH Nieuws dat er vanmiddag met speurhonden naar de vrouw gezocht gaat worden.

Wie Ogata heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de politie.