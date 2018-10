Ook derde verdachte van dubbele schietpartij Zaandam aangehouden

SCHIPHOL - Nadat eerder al twee aanhoudingen waren verricht voor de dubbele schietpartij in Zaandam eerder deze maand, is nu ook de derde verdachte opgepakt. De 32-jarige Giovanni H. werd vanochtend op Schiphol aangehouden.

Eerder hield de politie al twee andere verdachten aan. De 24-jarige Gilano H. - broer van de vanochtend aangehouden verdachte - meldde zich een kleine week na de kogelregens op eigen initiatief bij de politie. Hij zou betrokken zijn geweest bij de schietpartij bij het Zaans Medisch Centrum, waar het 19-jarige slachtoffer zich liet behandelen aan verwondingen die hij had opgelopen bij de beschieting op de Burcht.

Zaterdag maakte de politie bekend een derde verdachte in beeld te hebben. Die 27-jarige man werd gisteren door een arrestatieteam in Amsterdam opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de eerste schietpartij, op de Burcht in het centrum van de stad.

De vanochtend opgepakte man - de broer van Gilano H. - vluchtte na de dubbele schietpartij in de nacht van 12 op 13 oktober naar Suriname, maar liet daar via zijn advocaat weten zich bij de politie te willen melden. Direct nadat hij vanochtend met een vlucht vanuit Suriname op Schiphol was geland, werd hij in de boeien geslagen.

De drie mannen worden verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag en zitten vast. Ze mogen alleen contact met hun advocaat hebben en zullen deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal bepalen of het voorarrest van de mannen wordt verlengd.

Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de verdachten zou leiden, maar dat geld is volgens de politie niet uitgekeerd. De aanhoudingen kwamen namelijk niet voort uit binnengekomen tips.

Slachtoffer ook verdachte

Het 19-jarige slachtoffer, dat behalve in het centrum ook in het Zaans Medisch Centrum werd beschoten, raakte ernstig gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Omdat de politie vermoedt dat hij ook heeft geschoten, is ook hij verdachte in de zaak. Hij is inmiddels aangehouden.