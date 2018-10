Gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer: het leeft nog niet

HAARLEMMERMEER - Het leeft nog niet zo onder de bewoners: de verkiezingen in gemeente Haarlemmermeer. Door de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn de gemeenteraadsverkiezingen hier acht maanden later dan in de rest van Nederland. Op 21 november is het zover en kan er worden gestemd.

Uit een eerste peiling door I&O Research onder inwoners van Haarlemmermeer kunnen geen duidelijke conclusies worden getrokken, omdat de respons zo laag is. In totaal namen maar 746 van de 5000 benaderde Haarlemmermeerders deel. En bovendien blijkt dat 30 procent van de ondervraagden aangeeft nog niet te weten waarop te stemmen.



Fusie

Vanwege de aanstaande fusie tussen gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn er in maart in beide gemeenten geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op 21 november mogen inwoners nu naar de stembus. Doordat de verkiezingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude op een ander moment zijn dan in de rest van Nederland, wordt er een lagere opkomst dan gebruikelijk verwacht.



Stemmen

Kiezers kunnen in hun eigen gemeente stemmen of in een van de gemeenten waarmee gefuseerd wordt. De herindeling gaat, zoals gebruikelijk, in op 1 januari. Op 31 december, klokslag 00.00 uur, treden de raadsleden van de oude gemeenten officieel af. Burgemeester Hoes is momenteel waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer.





Of hij ook de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer wil worden? Onze verslaggevers gingen met hem op pad en stelden hem de vraag...