Martijn Kleermaker met wildcard naar Finder Darts Masters Foto: Finder Darts Masters 2018

EGMOND AAN ZEE - Martijn Kleermaker komt dit jaar met een wildcard terug op het Finder Darts Masters podium. De darter uit Hierden was in 2016 voor het eerst actief in Egmond aan Zee als winnaar van het NDB play-off toernooi. Met Kleermaker is het deelnemersveld bij de mannen compleet.

Martijn werd als speler van het Nederlands team onlangs nog tweede bij het WDF Europe Cup koppeltoernooi in Hongarije en behoort al enige tijd tot de internationale top. Daarom besloot de organisatie hem met een wildcard uit te nodigen. De lijst van deelnemers aan de Finder Darts Masters 2018 is te vinden op www.findermasters.nl. De Finder Darts Masters wordt gespeeld van vrijdag 7 t/m zondag 9 december in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.