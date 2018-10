Deel dit artikel:













Chauffeur negeert rood licht: vrachtwagen klem in Velsertunnel Foto: Rijkswaterstaat

VELSEN - De Velsertunnel richting Velsen is vanochtend kortstondig afgesloten geweest omdat een vrachtwagenchauffeur zijn truck - ondanks een waarschuwing - had klemgereden in de tunnelbuis.

Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Nadat de chauffeur de hoogtemeter was gepasseerd, sprong het licht boven de A22 op rood: een teken dat de vrachtwagen te hoog is en vooral niet de tunnel moet inrijden. De chauffeur miste of negeerde het sein, waardoor de vrachtwagen niet veel later vastliep in de tunnel. De weginspecteur liet vervolgens de slagbomen zakken om de tunnelbuis af te sluiten. Even leek het erop dat de truck alleen uit de tunnel gehaald kon worden door de banden leeg te laten lopen en het gevaarte af te slepen, maar dat bleek niet nodig. Lees ook: Zien: bus 'krimpt' paar centimeter om onder viaduct te rijden Door de vering van de vrachtwagen iets te laten zakken, kon de vrachtwagenchauffeur het gevaarde op eigen kracht de tunnel uitrijden. De tunnel is inmiddels weer vrijgegeven.