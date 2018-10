De Peiling: Cabaretiers gaan los op puppyknuffelaars 'Totaal ongeschikt voor het leven'

AMSTERDAM - Youp van 't Hek en Jan Jaap van der Wal hebben geen goed woord over voor 160 studenten die met puppy's gaan knuffelen tegen de tentamenstress. Wat vind jij daar van?

Knuffelen

Vandaag en morgen gaan de studenten van 14:00 tot 16:00 uur jonge hondjes aaien in de Universiteitsbibliotheek. Als ze het nog durven, ten minste. De twee grappenmakers haalden afgelopen weekend hard uit naar de puppyknuffelaars.



Ongeschikt voor het leven

"Ik vind als jij het knuffelen van een hondje nodig hebt om je studie door te komen, dan doe je gewoon niet meer mee. Nee, maar serieus. Dan is het klaar. Dat komt op je cv terecht", zei Van der Wal gisteravond in Dit Was Het Nieuws. "Kom op, totaal ongeschikt voor het leven dit soort mensen. Doen niet meer mee."



Einde nabij

Van 't Hek ging los in zijn column in NRC Handelsblad. 'Toen ik dit hoorde wist ik het zeker: we zijn als samenleving reddeloos verloren. Als dit waar is, dan is het einde nabij', schreef hij. De cabaretier noemt het een 'krankzinnige ritueel' en is daarom niet verbaasd dat uit de Verenigde Staten is over komen waaien.



Omstreden

Het puppyknuffelen is omstreden. Hondenkenners zeggen dat juist de puppy's er zelf stress van krijgen. De Amsterdamse Partij voor de Dieren heeft de verantwoordelijk wethouder om opheldering gevraagd.



Onzin

Het dierencastingbedrijf Catvertise dat de puppy's levert vindt alle kritiek onzin. "Het is voor de hondjes geen stress, het is juist heel goed voor de socialisatie van de puppy's. En als ze geen zin meer hebben, gaan ze gewoon slapen", zegt Sabine van der Helm van Catvertise.



Wat vind jij?

Lijkt het jou een goed idee; studenten die met puppy's knuffelen tegen de examenstress? Of doen we die jonge hondjes daar geen plezier mee? Heb jij andere tips voor de studenten om van hun examenstress-klotsoksels af te komen? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.