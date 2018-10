Deel dit artikel:













Kilo coke gevonden in flat Zaandam: 50-jarige man voorgeleid Foto: Politie Zaanstreek

ZAANDAM - In een flat in Zaandam is bij een controle een kilo coke gevonden, zo laat de politie weten op Facebook.

De politie heeft de cocaïne in beslag genomen. Twee mannen zijn op heterdaad door de politie aangehouden. Eén ervan, een 50-jarige man, is inmiddels voorgeleid aan de officier van jusitie. De recherche onderzoekt de zaak. De laatste tijd worden er in Zaandam vaker mensen aangehouden vanwege drugsbezit, constateert de politie.