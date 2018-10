Deel dit artikel:













Weer kleine gaslekkage door werkzaamheden Nederhorst den Berg Foto: Brandweer Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Door werkzaamheden is vanochtend voor de tweede keer in een week tijd een gasleiding geraakt aan de Prunuslaan in Nederhorst den Berg. Net als de vorige keer was het lek alweer snel gedicht.

Dat meldt de brandweer desgevraagd aan NH Gooi. Netbeheerder Liander was vlug ter plaatse en repareerde het lek. Toen afgelopen dinsdag de gasleiding werd geraakt, werd het lek direct provisorisch gedicht, schrijft de brandweer op Facebook. De brandweer heeft vervolgens metingen verricht rondom het lek en in de woningen. Nadat dat in orde bleek, werd Liander gewaarschuwd. Medewerkers van dat bedrijf hebben het gaslek definitief gedicht. Lees ook: Gaslek in Nederhorst Den Berg is gedicht Door een gaslekkage in februari werden elf huizen aan de Uiterdijksehof in Nederhorst den Berg ontruimd. De bewoners gingen naar familie en vrienden, of werden opgevangen in het Spieghelhuys aan de Dammerweg. Bekijk hieronder de video die NH Gooi toen maakte: