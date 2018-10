Donut-gigant gaat bezorgen in Hilversum en Amsterdam

HILVERSUM - Het klinkt als een paradijs voor de gemakzuchtige donut-liefhebber: de Amerikaanse keten Dunkin' Donuts bezorgt de zoete lekkernij vanaf nu ook thuis of op kantoor.

Hilversummers houden wel van een donut, zo bleek toen de Amerikaanse keten begin dit jaar een vestiging in hun stad opende. Omdat de eerste honderd klanten zouden worden getrakteerd op een jaar lang gratis donuts, bivakkeerden liefhebbers urenlang in de vrieskou voor de winkel.

Behalve in Amsterdam en Hilversum kunnen ook in Utrecht en Eindhoven donuts bij de voordeur in ontvangst worden genomen. Voor de bezorging heeft Dunkin' Donuts de handen ineengeslagen met Thuisbezorgd.nl, waar de caloriebommen kunnen worden besteld. Een latte macchiato erbij? Ook die wordt bezorgd, zo lang je maar voor minimaal tien euro bestelt bij de keten.

Nieuwe uitdaging

Dunkin' Donuts timmert hard aan de weg in Nederland en heeft inmiddels zestien vestigingen. Het bedrijf ziet de samenwerking met de bezorgservice van Thuisbezorgd.nl als een 'logische' nieuwe stap. Volgens Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zorgt deze uitbreiding van het assortiment op de eten-bestelsite wel voor nieuwe uitdagingen bij de koeriers. Zij moeten de verse koffie immers per e-bike zo warm mogelijk op de bestemming afleveren.

Op Thuisbezorgd.nl zijn al meer dan 7500 restaurants in Nederland terug te vinden. In de eerste negen maanden van dit jaar werden er bijna 24 miljoen bestellingen verwerkt. Scoober, de eigen bezorgdienst van de onderneming, is inmiddels beschikbaar in zes Nederlandse steden.

