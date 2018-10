Tribute-concert voor plotseling overleden zangeres Natascha op 1 december

IJMUIDEN - De band Full Count organiseert op 1 december een tribute-concert ter nagedachtenis aan Natascha Klobedanz. Zij overleed plotseling op 19 augustus op 37-jarige leeftijd. Natascha Klobedanz was de zangeres van de band uit IJmuiden.

Eerder werd al bekend dat de band een tribute-concert voor Natascha organiseert, nu is ook de datum bekend. Het concert is in het Thaliatheater in IJmuiden. Full Count treedt op in de huidige bezetting maar ook met bandleden die vroeger voor de coverband actief waren. De opbrengst komt ten goede aan de achtjarige dochter van Natascha.

NH Nieuws sprak drie dagen na het overlijden van de zangeres met bandleden van Full Count, in dit gesprek vertellen ze over het plan om de tribute te organiseren.