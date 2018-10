Cruquiusbrug twee weken gesloten voor onderhoud

CRUQUIUS - De komende twee weken vindt er onderhoud plaats aan de Cruquiusbrug richting Heemstede. De Bennebroekerdijk en de Cruquiusdijk zijn vanaf de N201 afgesloten. Vooral in de spits moet het verkeer rekening houden met extra reistijd.

De werkzaamheden vinden plaats aan de brug waar het verkeer vanuit Hoofddorp richting Heemstede rijdt. Het verkeer wordt nu in beide richtingen over de andere zijde van de brug geleid. Tijdelijke verkeerslichten moeten het verkeer op de N201 zo goed mogelijk laten doorrijden.

Onderhoud hard nodig

Het onderhoud is nodig om de brug tot 2020 veilig te laten werken. Dan start de provincie Noord-Holland met de aanleg van een nieuwe brug richting Heemstede. De brug richting Hoofddorp werd eerder al vervangen en zal in die tijd een grote onderhoudsbeurt krijgen.



De werkzaamheden van de komende twee weken bestaan uit het vervangen van de twee draagtorens (Hameitorens), die het bovenste deel van de brug dragen. Ook wordt het rijdek gerepareerd. De aannemer zal 24 uur per dag en 7 dagen per week doorwerken.



Nieuwe brug

De nieuwe brug, waarvan de bouw in 2020 begint, moet circulair, energiezuinig en onderhoudsarm worden. De brug wordt dan ook verbreed en krijgt een aparte busbaan zodat het bus- en autoverkeer richting Heemstede beter doorstroomt. Ook gaat de provincie omwonenden en weggebruikers betrekken bij het tot stand komen van de plannen. Eind 2021 moet de nieuwe brug klaar zijn.

