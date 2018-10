Ruben uit Den Helder komt naar huis dankzij giften van wildvreemden: "Echt geweldig"

DEN HELDER - "Ik hang net Buitenlandse Zaken op en alles is geregeld", vertelt Davinia, de zus van Ruben Coppoolse uit Den Helder. Hij zat vast in Nepal omdat zijn visum was verlopen. Tot vandaag was er de tijd om 3.500 euro boete te betalen. Anders dreigde een celstraf van 3,5 jaar.

"We hebben giften binnen gekregen van wildvreemden. Er zijn zelfs mensen die 350 euro gestort hebben. En ik ken die mensen niet eens", vertelt Davina die via Facebook een crowdfundingsactie was begonnen om het geld voor haar broer bij elkaar te krijgen. "Ik wil die mensen hartelijk bedanken, echt geweldig."

Coppoolse was in Nepal vanwege een project dat hij zelf heeft bedacht en opgezet. Maar het ging fout met zijn visum. Het was verlopen en hij kwam in handen van de Immigratiedienst.

Als het geld niet op tijd bij elkaar zou komen, zou die hem overdragen aan de politie. "Maar zover is het niet gekomen. Buitenlandse Zaken gaat het geld overmaken. Dat staat dan woensdag op de rekening in Nepal", vertelt zijn zus in Den Helder.

Pluim

Buitenlandse Zaken krijgt een pluim van Davina: "Ze hebben het steeds in de gaten gehouden. Gisteren, zondag, waren ze dicht, maar ze hielden ook Facebook in de gaten en lazen alles. Woensdag komt Ruben helemaal vrij en BZ gaat dan een vlucht voor hem regelen richting huis."