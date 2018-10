Stichting Muziekids wordt nieuwe goede doel Hilversum City Run

HILVERSUM - Stichting Muziekids vervangt Spieren voor Spieren als het goede doel van de jaarlijkse Hilversum City Run.

Dat schrijft de stichting op Instagram. Stichting Muziekids is voor de komende drie jaar het nieuwe goede doel.

Tot en met 2018 werd er geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. De Hilversum City Run is een eendaagse hardloopwedstrijd dat jaarlijks in april plaatsvindt. Deelnemers kunnen meedoen aan meerdere afstanden.

Lees ook: Duizenden lopers in actie tijdens Hilversum City Run

Zo is er de vijf kilometer 'Ladies Run', de 1500 meter 'Kids Run' en den 'Family Run' van 1500 en 3000 meter. Ook is er een wedstrijdloop over tien Engelse mijl, ruim zestien kilometer. Het is het grootste sportevenement van 't Gooi.

Er kan vanaf 1 november worden ingeschreven voor de komende editie in 2019.