Philips wil lokale productie door handelsvete

AMSTERDAM - Philips gaat waarschijnlijk meer lokaal produceren om tegenwicht te bieden aan de spanning in de wereldhandel. Door bijvoorbeeld producten in China zelf te gaan maken omzeilt het concern voor medische technologie, dure handelstarieven.

Dat heeft topman Frans van Houten gezegd in een toelichting in Amsterdam op de kwartaalcijfers.

Handelsoorlog

De impact van de handelsoorlog is tot nu toe "bescheiden'', aldus Van Houten. Maar dat komt vooral omdat heffingen pas net zijn ingegaan. Naast extra lokale productie, moeten gerichte prijsverhogingen in bepaalde markten helpen om de negatieve gevolgen te compenseren. Het concern houdt vast aan zijn eerder gestelde financiële doelstellingen.

Een ander punt van zorg bij Philips is de brexit, omdat er nog steeds geen deal is over de scheiding en toekomstige relatie met de EU. Van Houten is bang dat zijn bedrijf straks productie zal moeten weghalen uit het Verenigd Koninkrijk.

Stevige groei

Philips had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten. Het bedrijf wist wel zijn opbrengsten verder op te krikken. De totale omzet kwam uit op 4,3 miljard euro, tegen 4,1 miljard euro vorig jaar. Onder de streep hield Philips 292 miljoen euro over, waar in het derde kwartaal 2017 nog een nettowinst in de boeken ging van 423 miljoen euro. Die daling had te maken met het afbouwen van het belang in de voormalige verlichtingsdivisie Signify.