Exclusieve auto vliegt in brand in Zaandam

ZAANDAM - Een Land Rover met een nieuwwaarde van meer dan 100.000 euro is gisteravond tijdens een rit door een Zaandamse woonwijk in brand gevlogen en uitgebrand.

Dat gebeurde aan de Boeierlaan in de buurt Hoornseveld. Een omstander vertelt aan NH Nieuws dat de auto begon te roken onder de motorkap. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de wagen al in lichterlaaie.

Lees ook: Peperdure Ferrari met motorpech gestrand langs weg in Amstelveen

De bestuurder kon de auto op tijd verlaten en is ongedeerd gebleven. Waarom de auto in brand vloog, is nog onduidelijk.