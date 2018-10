Deel dit artikel:













Contactloos tanken in opmars: meer onbemande dan bemande tankstations Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Er zijn momenteel in Nederland meer onbemande dan bemande tankstations. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 halverwege 2003 tot 2098 begin dit jaar.

Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Bovag. Het totale aantal tankstations nam in deze periode af met 2,7 procent tot 4121. Lees ook: Gepakte overvaller Ouderkerk beroofde veel meer tankstations Volgens Bovag verdwijnt het 'klassieke kleinschalige winkeltje' bij de pomp in hoog tempo. Bij de bemande tankstations verrijzen steeds meer volwaardige gemakswinkels: in 2003 waren dat er nog 293 en sindsdien steeg dat aantal met twee derde naar 485 begin dit jaar. In de afgelopen zeven jaar verdubbelde het aandeel van grote shops van bijna 8 naar bijna 15 procent. Intussen zijn er ruim 300 van zulke tankstationswinkels met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter. 💬 Whatsapp ons!

