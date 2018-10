Deel dit artikel:













Schuur afgebrand in Benningbroek Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

BENNINGBROEK - Een schuur in Benningbroek is vannacht in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer kan de schuur als verloren worden beschouwd.

Vlammen sloegen hoog uit het dak van de vrijstaande schuur aan de Oosterstraat. Volgens de brandweer stond de schuur leeg. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Bewoners van de woonboederij aan de overkant moesten voor de veiligheid hun woning verlaten. Ook hield de brandweer het rieten dak van de woning nat zodat de brand niet kon overslaan. Rond 4.00 uur vannacht maakte de brandweer duidelijk dat de schuur niet meer te redden is. 💬 Whatsapp ons!

