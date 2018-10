Deel dit artikel:













Gewonde na steekpartij in Wijk aan Zee Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

WIJK AAN ZEE - Bij een steekpartij in een woning aan de Verlengde Voorstraat in Wijk aan Zee is een persoon gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een ruzie in de relationele sferen en doet daarom geen uitspraken over het incident. Volgens omstanders zou een man gewond zijn geraakt, maar dit kan de politie niet bevestigen. Ook of er aanhoudingen zijn verricht doet de politie in deze zaak geen uitspraken. 💬 Whatsapp ons!

