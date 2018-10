Hockeyers Amsterdam loten Grove Menzieshill voor EHL

EINDHOVEN - Bij de loting voor de EHL kwamen Amsterdam en het Schotse Grove Menzieshill uit de bus als tegenstanders voor de achtste finales.

Dit jaar wordt de Euro Hockey League voor het laatste in de vertrouwde vorm gespeeld met 24 clubs. Na de achtste finales volgen in Eindhoven de kwartfinales en de FINAL4. (17-22 april).

Vanaf volgend seizoen zullen er nog maar 20 ploegen deelnemen aan de EHL, die direct in de zogenoemde FINAL8 gaan spelen om de titel. Bovendien zullen vanaf volgend jaar ook de beste clubteams van de vrouwen strijden om de titel in de EHL. Het vrouwentoernooi zal gelijktijdig en op dezelfde locatie worden afgewerkt als het evenement voor de mannen. De EHL voor vrouwen komt in de plaats van de huidige Europa Cup (EHCC).

De EHL is sinds 2007 het belangrijkste Europese clubtoernooi voor de mannenteams. "We zijn blij dat we kunnen beginnen met een EHL voor vrouwen", liet EHF-voorzitter Marijke Fleuren weten op hockey.nl. "De wereld is veranderd in acht jaar tijd. Vrouwensport wordt in de wereld steeds interessanter. Dit is het moment voor een EHL voor vrouwen." Acht vrouwenteams uit zes verschillende landen zullen direct in de zogenoemde FINAL8 gaan spelen om de titel in de EHL.