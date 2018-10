Deel dit artikel:













Auto brandt volledig uit in 't Veld, eigenaresse net op vakantie Foto: NH Nieuws

'T VELD - Op de Kievitlaan in ’t Veld is vannacht een auto volledig uitgebrand. De eigenaresse was net op vakantie naar Ibiza toen het gebeurde. "Ongelooflijk zonde, maar ze gaat gewoon plezier maken op haar vakantie hoor", vertelt haar vader.

"Ik werd om 3 uur 's nachts wakker gebeld door mijn buurman", vertelt Willem Klok, de vader van de eigenaresse, aan NH Nieuws. "Het was toch wel even schrikken." Ibiza

De dochter van Klok is gisteren naar Ibiza gevlogen en had de auto bij haar vader voor de deur gezet. "Tsja, wat nu? Het is niet de moeite waard om je vakantie er voor af te breken", aldus Klok. Het kostte de brandweer moeite het vuur te bestrijden omdat de dichtstbijzijnde waterput geen druk had. Uiteindelijk is het toch gelukt om de brand te blussen met een verder gelegen waterput. Eén andere auto heeft schade opgelopen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

